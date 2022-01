Fröndenberg. Am 22. Januar 1963 wurde der Élysée-Vertrag als Grundlage der deutsch-französischen Freundschaft von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle unterschrieben. Als Freundeskreis Fröndenberg – Bruay la Buissière wird an diesem Jahrestag an die Notwendigkeit internationaler Partnerschaften erinnert.

Einen besonderen Weg in diesem internationalen Zusammenleben bilden die ökumenischen Zusammentreffen junger Menschen in Taizé im Burgund. Daher wird der Freundeskreis am Samstag, 22. Januar, die Licht- und Toninstallationen der katholischen Kirchengemeinde in der Radfahrkirche Sankt Josef mit einem kurzen Vortrag über den Élysée-Vertrag und die Bruderschaft von Taizé verbinden.

Heiner Redeker, der Gemeindereferent, wird die Gäste als Hausherr begrüßen. Den Kurzvortrag hält Udo Winkelhagen, der Vorsitzende des Freundeskreises.

Alle Interessierten sind dazu am Samstag, 22. Januar, um 17.30 Uhr in die Radfahrkirche Sankt Josef, Graf-Adolf-Straße Fröndenberg, eingeladen. Die dann geltenden Corona-Regeln werden beachtet. In der Kirche ist sehr viel Platz, so dass auch die Abstandsregeln gut eingehalten werden können.