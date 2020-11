MENDEN. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Menden fand sich am 25. November zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Bedingt durch die Kommunalwahl, wurden dabei neue Gesichter begrüßt, sowie Aufsichtsratsvorsitz und Stellvertretungen gewählt.

Mit der erneuten Wahl von Sebastian Schmidt als Vorsitzenden des Aufsichtsrates, bleibt ein langjähriges Aufsichtsratsmitglied in seiner Funktion tätig. Schmidt gehört seit 2006 dem Gremium an, in den ersten drei Jahren als Stellvertreter von Rudolf Weber und seit 2009 als ordentliches Mitglied des Aufsichtsrates.

Auch die Funktionen der Stellvertreter sind mit langjährigen Aufsichtsratsmitgliedern besetzt und auf drei Vertreter erweitert worden: Klaus Steinhage ist seit 1997 im Aufsichtsrat tätig, von 2010 bis 2014 als Aufsichtsratsvorsitzender. Jochen Mertin gehört seit 2009 dem Aufsichtsrat an und vertritt die Belegschaft der Stadtwerke Menden. Zum dritten Vertreter wurde Stefan Weige gewählt, ebenfalls ein langjähriges Mitglied des Gremiums: Weige ist seit 2010 im Aufsichtsrat tätig.

"Wir gratulieren Sebastian Schmidt sowie Klaus Steinhage, Jochen Mertin und Stefan Weige zur ihrer Wahl und freuen uns sehr auf die weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit. Für die kommende Amtszeit wünschen wir viel Erfolg", übermittelt Bernd Reichelt seine Glückwünsche auch im Namen seiner Geschäftsleitungskollegen und der Mitarbeiterschaft der Stadtwerke Menden.



Neue Gesichter – auch bedingt durch die Kommunalwahl – wurden im Aufsichtsrat begrüßt: Bürgermeister Dr. Roland Schröder übernimmt auch in diesem Gremium die Position seines Vorgängers Martin Wächter, der somit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Oliver Smith (SPD) und Marjan Nowak (DIE GRÜNEN) sind erstmalig von ihren Fraktionen in den Aufsichtsrat der Stadtwerke entsandt.

Bernd Alban – seit 2014 Mitglied des Gremiums – wechselt von seiner bisherigen Funktion als ordentliches Mitglied in die Stellvertreterfunktion für Dr. Sven Langbein. Rudolf Weber hat nicht wieder kandidiert und ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Weber war seit 1989 Mitglied des Aufsichtsrats.

Sebastian Schmidt und Bernd Reichelt dankten Martin Wächter und Rudolf Weber für ihre wertvolle Unterstützung und ihr Engagement in den vergangenen Jahren.