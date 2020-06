Das mittelständische Unternehmen ECO Schulte aus Menden wurde zum Innovations-Champion gekürt.

Innovative Mittelständler wie die ECO Schulte GmbH & Co. KG aus Menden hätten keine Angst vor dem Wandel, sondern würden ihn begreifen ihn als Chance begreifen, so das Medienunternehmen compamedia, welches die 100 Unternehmen mit auswählte. Damit überzeugte das Unternehmen bei der 27. Runde des Innovationswettbewerbs TOP 100. ECO Schulte gehört ab dem 19. Juni offiziell zu den TOP 100. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte das Unternehmen in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) besonders mit seinem Innovationsklima. Im Jahr 1926 als klassischer Stanzbetrieb gegründet, produziert das Familienunternehmen ECO Schulte heute Systemtechnik für Türen – also Einzelkomponenten wie Beschläge, Türschließer, Schlösser und Scharniere. Besonders die Möglichkeiten der Digitalisierung faszinieren den Top-Innovator mit Sitz im Sauerland. „Statt mit einem Schlüssel können die Leute mittels Smartphone-App ihre Haustür öffnen. Dieses Szenario könnte in der nächsten Generation normal sein. Wir setzen uns zu solchen Themen mit Softwareexperten an einen Tisch“, berichtet Geschäftsführer Tobias Schulte.



"Jeder kann seine Ideen einbringen"

Weiterhin findet er das Thema „intelligentes Türenmanagement“ spannend. Dabei geht es darum, große Gebäudekomplexe online miteinander zu vernetzen und Zugangsberechtigungen für bestimmte Personen zu verteilen. Knapp 600 Beschäftigte arbeiten für das TOP 100-Unternehmen. „Durch unsere flachen Hierarchien kann wirklich jeder seine Ideen einbringen“, betont der Geschäftsführer. Das Prozedere ist klar geregelt: Die Mitarbeiter reichen Vorschläge ein, und ein Bewertungsausschuss sieht sich diese dann genauer an. Ein Vorschlag war beispielsweise, die Tür-Schutzbeschläge zu ändern: außen massiver als vorher, innen dagegen zierlicher. Kunden hatten sich nämlich aus ästhetischen Gründen einen kleineren Beschlag an der Innenseite gewünscht. „Die Anforderung war, außen die höchste Sicherheit zu gewährleisten und zugleich innen den Designaspekt zu berücksichtigen“, erläutert Schulte. „Dies konnten wir dank der kreativen Idee unseres Mitarbeiters verwirklichen.“

Seit 1993 vergibt das Medienunternehmen compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Mehr Infos unter www.top100.de.