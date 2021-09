Menden. Die Marketingberatung der Handwerkskammer Arnsberg bietet Marketing-Workshops in Präsenzform an. Den Anfang macht der Workshop „Eine Website selbst einrichten“ am Dienstag, 7. September, um 9 Uhr.

Für den geschäftlichen Erfolg ist die Auffindbarkeit im Internet wichtig. Wie eine Website einfach, schnell und zunächst kostenlos eingerichtet werden kann, vermittelt dieser Kurs. Hier lernen die Teilnehmer einen Webbaukasten kennen. Sicherer Umgang mit Bürosoftware und Mouse ist Voraussetzung. Außerdem sollten die Zugangsdaten zum E-Mail-Postfach mitgebracht werden. Der Workshop dauert drei Stunden und beinhaltet einen Praxisteil.

Die Gruppen sind klein mit maximal sechs Betrieben, so dass genügend Abstand gehalten werden kann. Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich ausschließlich an eingetragene Handwerksbetriebe.

Info und Anmeldung gibt es bei Monika Rust unter Tel. 02931/877-173 oder monika.rust@hwk-swf.de.

Die Anmeldung ist auch über die Website der Handwerkskammer unter www.hwk-swf.de möglich.