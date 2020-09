Am Freitag, 11. September, befuhr eine 14-jährige Radfahrerin den Radweg derDüsseldorfer Straße aus Richtung Rumeln-Kaldenhausen in Richtung Moers. In Höhe der Zufahrt des Aldi-Parkplatzes in Schwafheim stieß sie mit einem Auto zusammen, das vom Parkplatz fahren wollte. Der unbekannte Fahrzeugführer erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand und richtete noch ein verzogenes Schutzblech am Fahrrad. Nachdem die 14-Jährige angab, dass es ihr gut gehe, setzte der Mann seine Fahrt fort. Erst zuhause stellte sie fest, dass sie leichte Verletzungen erlitten hatte. Der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich mit der Polizei Moers unter Telefon 02841/1710 in Verbindung zu setzen.

Beschreibung des Fahrers:etwa 1,70 m groß, weiße Haare, buschige Augenbrauen und etwa 75 Jahre alt.