Ein 87-jähriger Mann aus Moers ist jetzt in einem Duisburger Krankenhaus an den schweren Verletzungen eines Verkehrsunfalls gestorben. Am 12. März hatte der Mann abends auf der Lintforter Straße in Moers an einer Fahrbahnverengung plötzlich zu Fuß die Straße betreten. Das Auto eines 32-jährigen Fahrers aus Rheinberg hatte ihn erfasst und zu Boden geschleudert.Dabei verletzte sich der Fußgänger schwer am Kopf. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Duisburger Klinik. Dort ist er jetzt an seinen Verletzungen gestorben.