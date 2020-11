Am Sonntag, 8. November, gegen 15.17 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem Motorroller die Rundstraße in Fahrtrichtung Schulstraße. In einer Engstelle kollidierte er frontal mit dem Pkw einer entgegenkommenden 18-jährigen Frau aus Moers.

Der 39-Jährige verletzte sich hierbei schwer und wurde zur stationären Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr bestand nicht. Die 18-jährige Pkw-Führerin und ihr 16-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit des 39-jährigen Unfallverursachers wurde bei ihm die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Fahrbahn wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.