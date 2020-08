Am heutigen Dienstagmorgen gegen 9 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Baustelle in der Straße "Am Jostenhof" alarmiert. Ein Mann sei bei Tiefbauarbeiten von einer Schaufel getroffen worden, die sich aus noch ungeklärter Ursache von einem Bagger gelöst hatte, hieß es. Der Bauarbeiter erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach rettungsdienstlicher Behandlung mit einem Krankenwagen in eine Klinik transportiert. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, er kam jedoch nicht mehr zum Einsatz. Der Mann erlag später seinen schweren Verletzungen.

Anwesende wurden durch einen Notfallseelsorger betreut. Zu den polizeilichen Ermittlungen wurde auch das Amt für Arbeitsschutz eingeschaltet, um vor Ort die Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Die Unfallursache muss ebenfalls noch geklärt werden.