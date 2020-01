In Kamp-Lintfort treiben zur Zeit Einbrecher ihr Unwesen:

Einbrüche in Häuser der

Von-Stauffenberg-Straße

Unbekannte brachen am Dienstag, in der Zeit von 16.15 Uhr bis 22.20 Uhr, in zwei Doppelhaushälften an der Von-Stauffenberg-Straße ein.

Hier durchwühlten sie das Hab und Gut der Bewohner und erbeuteten unter anderem Schmuck.

Ebenfalls gestern, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 18.15 Uhr, versuchten Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung am Landwehrweg zu gelangen. Dies misslang jedoch; zum Glück der Eigentümer.

Wer etwas gesehen hat oder Angaben machen kann, der sollte sich an die Kriminalpolizei Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842 / 9340 wenden.