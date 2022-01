Was habt Ihr gesucht?!?

In der Zeit von Freitag, 14. Januar, 16 Uhr, bis Montag,17. Januar, 7 Uhr, brachen Unbekannte gewaltsam in die Räume des Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde und des Elisabeth Kindergartens auf der Straße Kleine Allee in Moers-Mitte ein.

Im Inneren beider Häuser dursuchten die Täter alle Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Bislang ist nicht klar, ob sie etwas aus dem Gemeindehaus entwendeten. Aus dem Kindergarten stahlen sie zwei Musikboxen der Marke JBL.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel. 02841/171-0.