Am Mittwochnachmittag, 8. April, gegen 12.55 Uhr befuhr eine 63-jährige Kamp-Lintforter Motorradfahrerin die Kamper Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort.Im Kreuzungsbereich Kamper Straße / Stormstraße stieß sie mit einer 54-jährigen Autofahrerin aus Moers zusammen, die von der Stormstraße nach links auf die Kamper Straße abbog. Die 63-Jährige stürzte und verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in dem sie stationär verblieb. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Polizeibeamte sperrten die Kamper Straße für die Dauer der Unfallaufnahme. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers unter Tel.: 02841/1710.