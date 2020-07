Am Montag gegen 22.55 Uhr stellten Sicherheitskräfte an einer Baustelle an der Repelner Straße auf Überwachungskameras fest, dass zweiUnbekannte einen Bauzaun öffneten und auf das Gelände drangen.



Die sofort alarmierte Polizei umstellte das Grundstück und begann danach mit der Durchsuchung der Baustelle. Beide Einbrecher versteckten sich zunächst vor den Beamten, konnten dann aber in

einer Baugrube vorläufig festgenommen werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Männer (19 und 31 Jahre alt, beide ausRumänien) offensichtlich Kraftstoff auf der Baustelle stehlen wollten.

Die ertappten Diebe erwartet nun ein Strafverfahren.