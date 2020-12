Wessen Auto ist am Dienstag, 8. Dezember, auf dem Parkplatz des Bildungszentrums an der Wilhelm-Schroeder-Straße in Moers beschädigt worden?



Das fragt sich das Verkehrskommissariat der Polizei in Moers. Eine 63-jährige Frau aus Moers hatte gestern gegen 13.00 Uhr mit einem blauen Golf beim Einparken auf dem Parkplatz ein seitlich daneben parkendes Auto beschädigt.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des beschädigen Wagens und mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.