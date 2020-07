Brauner Golf erheblich beschädigt

Laut polizeilicher Mitteilung parkte am Montag,6. Juli, zwischen 17.15 und 17.30 Uhr ein brauner VW

Golf in einer Parkbucht am Länglingsweg.In dieser Zeit beschädigte ein fremdes Auto den abgestellten Golf auf der rechten Seite erheblich.

Aufgrund der Beschädigung (die gesamte rechte Fahrzeugseite ist auf einer Längevon 290 cm beschädigt) geht die Polizei davon aus, dass der Unfall "geräuschvoll" gewesen ist. Am Radkasten hinten rechts konnte blaue Farbe gesichert werden.

Zeugenaussagen

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841/171-0.