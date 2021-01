Einen Tresor mit Bargeld und Fahrzeugbriefen haben Unbekannte auseinem Einfamilienhaus in Moers gestohlen. Die Täter brachen in der Zeit zwischen

Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 2.30 Uhr, in das Haus an der Holderberger

Straße ein.



Die Polizei Moers sucht Zeugen, die in dieser Zeit etwas Auffälliges beobachtet

haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 melden.