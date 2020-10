Am Wochenende wurde ein Polizeibeamter in Moers bei einem Angriff so schwer verletzt, dass er nicht mehr dienstfähig war.

Am Samstag, 24. Oktober, gegen 3 Uhr musste die Polizei zur Franz-Haniel-Straße fahren, da dort ein 25-Jähriger aus Guinea eine Scheibe beschädigt hatte.

Im Rahmen der Klärung schrie der Mann herum und verhielt sich aggressiv. Plötzlich schlug er auf einen 27-jährigen Polizeibeamten ein und verletzte ihn schwer.

Der 25-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht.

Der verletzte Polizeibeamte musste in einem Krankenhaus behandelt werden und ist nicht mehr dienstfähig.