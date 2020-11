Einbruch in Haus an Max-Beckmann-Straße

Am Samstag, 28. November, drangen Unbekannte zwischen 12 und 22.40 Uhr gewaltsam in ein Haus an der Max-Beckmann-Straße in Holderberg ein.

Die Täterdurchwühlten alle Räume. Was sie konkret erbeuteten, wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt Zeugen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Moers unter Tel. 02841/171-0.