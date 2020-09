Am Montag, 31. August, gegen 09:58 Uhr, beabsichtigte eine 58-jährige PKW-Führerin aus Duisburg nach links von der BAB-Abfahrt A57 (Ausfahrt Kamp-Lintfort) auf die Kamper Straße (L287) in Fahrtrichtung Moers abzubiegen.

Ein 61-jähriger Mann aus Duisburg befuhr die Kamper Straße aus Moers kommend in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort mit einem Kraftomnibus ohne Fahrgäste. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Frau in die Böschung neben der Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der Bus kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen. Die 58-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Duisburger Krankenhaus verbracht. Der Busfahrer wurde leicht verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt und dort ambulant behandelt. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und wurden sichergestellt. Der Hund der PKW-Führerin verstarb beim Unfall und verblieb bei einem örtlichen Tierarzt. Die Kamper Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.