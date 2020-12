Beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Am Dienstag, 22. Dezember, kam es um 17.15 Uhr in Moers auf der Venloer Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen teils schwer verletzt wurden. Ein 68-jähriger Mann aus Moers befuhr die Venloer Straße ausRichtung Duisburg kommend in Richtung Neukirchen-Vluyn.

An der Kreuzung zur Filder Straße wollte er nach links in Richtung Kapellen abbiegen, achtete dabei aber nicht auf auf den Gegenverkehr und stieß mit dem Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Moers zusammen, der aus Richtung Neukirchen-Vluyn kam.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Die 69-jährige Beifahrerin des 68-jährigen Unfallverursachers jedoch wurde schwer verletzt.

Die drei Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Moers verbracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch Polizeibeamte umgeleitet werden.