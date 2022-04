Frau im Bus unsittlich berührt

Am Mittwochmittag, 6. April, gegen 14 Uhr, fuhr eine 23-jährige Frau mit dem Bus der Linie 911 von der Haltestelle Neues Rathaus in Kamp-Lintfort in Richtung Moers. Kurz nachdem die Frau eingestiegen war, stieg ein Unbekannter zu und nahm neben der Frau platz. Er begann, sie zunächst immer wieder am Bein zu berühren und schließlich auch auf der Hose am Genitalbereich.

Obwohl die Frau dem Unbekannten zu verstehen gab, dass sie das überhaupt nicht möchte, ließ der Mann nicht ab.

Die Frau verließ schließlich den Bus an der Haltestelle Eicker Wiesen in Moers und informierte beim Aussteigen den Busfahrer. Auch der Mann verließ daraufhin den Bus in Richtung Reinhold-Büttner-Straße.

Beschreibung des Mannes

Er ist zwischen 40 und 60 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, hat einen dunklen Teint, normale Figur, blaue Augen, wenige graue Haare, trug eine dunkle Jeans, eine schwarze, dicke Jacke und einen grauen Pullover.

Im Bus soll noch mindestens eine weitere Frau gesessen haben, die das Vorgehen des Mannes beobachtet hat. Die Polizei sucht nun neben dem Täter auch diese Zeugin und weitere Zeugen des Vorfalls.

Beschreibung einer Zeugin

Die Frau ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, hat dunkle und kurze gelockte Haare, hellen Teint, schwarze Brille und trug eine dunkle Jacke und vermutlich eine Jeans.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel. 02841/171-0.