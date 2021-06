In Moers wurde ein Pizzeria-Lieferant von Unbekannten verletzt.

Am Donnerstag, 3. Juni, gegen 1.40 Uhr riefen Zeugen die Polizei zu Hilfe. Ein Auslieferer einer Pizzeria an der Mittelstraße in Moers hatte den Wagen unverschlossen mit dem steckenden Zündschlüssel an dem Lokal an der Mittelstraße abgestellt. Er war gerade dabei, Ware aus der Pizzeria zu holen, um diese in den Wagen zu laden, als er bemerkte, dass das Auto nicht mehr dort stand. Bei einer Suche entdeckte er den PKW in circa 100 Meter Entfernung an der Mittelstraße in Richtung Augustastraße. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer und er holte daraufhin Hilfe.

Ins Gesicht geschlagen

Die beiden Männer schlugen auf ihn ein und wehrten sich gegen das Festhalten.

Hierbei verletzten sie den Auslieferer im Gesicht. Dennoch gelang es dem Fahrer und seinen Begleitern, einen 45-jährigen Mann aus Moers und einen 31 Jahre alten Duisburger bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Mit Handfesseln fixiert

Während Polizeibeamte einen der Beiden beruhigen konnte, wurde der 31-jährige Duisburger immer aggressiver. Da er den Zeugen erneut tätlich angehen wollte, wurde er durch die Polizeibeamten zu Boden gebracht und mittels Handfesseln fixiert. Gegen das zu Boden bringen leistete er massiven Widerstand, sperrte sich und wehrte sich massiv. Die Polizisten mussten den alkoholisierten 31-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.