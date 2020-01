Am Montag gegen 17.45 Uhr betraten zwei unbekannte Jugendlicheeine Postfiliale mit Schreibwarengeschäft an der Straße Eicker Grund.



Einer der Unbekannten zeigte den beiden Angestellten eine Pistole, der andere bedrohte beide mit einem Messer und forderte Geld. Eine der Verkäuferinnen fragte die Täter, was ihre Mütter wohl zu diesemVerhalten sagen würden, woraufhin sich die Unbekannten zu Fuß in Richtung Oderstraße entfernten, ohne Geld erbeutet zu haben.

Die beiden Zeuginnen beschreiben die Jugendlichen wie folgt:

14 - 16 Jahre alt, beide waren dunkel gekleidet und trugen Sturmhauben. Einer

der Tatverdächtigen nuschelte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.