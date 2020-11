Einen silbernen Peugeot CC haben Unbekannte in Moers gestohlen.Das Auto mit dem Kennzeichen WES-IU 104 stand an der Diegradtstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl des Cabriolets in der Zeit zwischen Dienstag,

18.30 Uhr, und Donnerstag, 13.20 Uhr, beobachtet haben.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841/171-0.