Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hat am Montagfestgestellt, dass in eine Nachbarwohnung eingebrochen worden ist. Das Schloss

lag vor der Tür der Wohnung, die sich an der Klever Straße in Moers befindet.



Polizisten fanden durchwühlte Schränke vor. Ob am Montag in der Zeit zwischen6.30 und 15.50 Uhr etwas gestohlen wurde, ist unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.