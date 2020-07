Fahrer eines schwarzen Pkw mit Moerser Kennzeichen flüchtete

Ein 13-jähriger Moerser befuhr am Donnerstag, 30. Juli, gegen 21.05 Uhr die Warthestraße in Moers mit einem Tretroller. Im Einmündungsbereich Trajanstraße/Warthestraße konnte er einen Zusammenstoß mit einem unbekannten Pkw, der die Trajanstraße in Richtung Glücksburger Straße befuhr, nur vermeiden, indem er von seinem Tretroller sprang.

Hierbei erlitt der 13-Jährige leichte Verletzungen.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Mercedes mit MO-Kennzeichen handeln (MO-F????).

Zeugen gesucht

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Moers, Tel.: 02841/ 1710.