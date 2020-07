Die Moerser Künstlerin Diana Kirsten-Szlaski präsentiert ihre Kunstwerke bei der 9. Revierkunst. Die eng mit dem Ruhrgebiet und der Industriekultur verbundene Künstlerin stellt ihre aktuellen Werke in der Schwarzkaue der Zeche Ewald in Herten aus.

Trotz Corona 3 Tage volle Revierkunstpower mit Mundschutz ;-)

Endlich wieder Kunst – tauchen Sie ein in die Phantasie- und Erlebniswelten unserer Künstler auf der 9. Revierkunst.

Einmal im Jahr - an 3 Tagen - präsentieren Künstler aus dem Ruhrgebiet und Gastkünstler auf der Revierkunst ihre neuen Werke - eigensinnigkraftvoll und mit viel Revierkunstpower in den Hallen unserer Industriekultur der Metropole Ruhr - unser Revier!

Im stimmungsvollen Ambiente der Schwarzkaue und Jugendkaue trifft Bergbauambiente auf zeitgenössische Kunst. Künstler, Sammler, Galeristen und kunstinteressiertes Publikum können in direktem Dialog mit den Künstlern treten, neue Talente entdecken und Kunstwerke direkt vom Künstler erwerben. Über 500 neue Werke von 55 Künstlern – lassen Sie sich inspirieren und verführen ;-)

Revierkunst | freier Eintritt | Öffnungszeiten:

Freitag | 31.07.2020 | 11 - 20 Uhr

Samstag | 01.08.2020 | 11 - 20 Uhr

Sonntag | 02.08.2020 | 11 - 18 Uhr

Zwei Kunstpreise werden auf der Revierkunst vergeben:

- Künstlerkunstpreis | Freitag 31.Juli ca.18 Uhr

- Revierkunstpreis | Publikumspreis Fred Toplak, Bürgermeister der Stadt Herten überreicht den Revierkunstpreis | Sonntag 2. August ca. 16 Uhr.

Der Eintritt ist nur mit Schutzmaske erlaubt! Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern ein. Es gibt einen separaten Eingang und Ausgang!

Veranstaltungsort:

Zeche Ewald Schwarzkaue | Eingang RVR - Besucherzentrum Hoheward Werner-Heisenberg-Straße 14 45699 Herten