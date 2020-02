Georg Bruckmann, Vorsitzender des Sängerkreises Moers, dem zurzeit 50 Chöre angehören, begrüßte die Vertreter der einzelnen Chöre, die sehr zahlreich erschienen waren.

Die Damen des Chores Harmonie Rheinberg unter Leitung von Dirigent Michael Wulf-Schnieders trugen zum Auftakt der Versammlung dem fachkundigen Publikum drei poppige Lieder aus ihrem vielfältigen Repertoire vor. Vorsitzender Georg Bruckmann und der zweite Vorsitzende Erwin Dietrich fühlten sich in den Räumlichkeiten sehr wohl und signalisierten, leicht humorvoll, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen werden.

Im Moment festigt der Chor sein vorhandenes Liedrepertoire und bereitet sich für weitere Auftritte des Jahres vor. Gleichzeitig werden neue Stücke für die Hör-Bar 2021geprobt, die unter dem Thema „Freundschaft“ stehen wird.

Also liebe sangesfreudige Damen, jetzt ist der Moment zu den Proben zu kommen und sich im Chorgesang zu versuchen

Die Proben finden donnerstags von 20 bis 21:30 Uhr im Haus der Generationen, Grote Gert 50, in Rheinberg statt.

Kontaktadresse: Vorsitzende Christel Malorny, Tel.: 0176 – 612 289 14