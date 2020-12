Der Fröbel-Kindergarten Marie Curie im Stadtteil Vinn ist an den Start gegangen - 75 neue Betreuungsplätze für Kinder in Moers. Pädagogische Schwerpunkte liegen auf künstlerischem Gestalten und Handwerken.

Die ersten Kinder spazierten schon durch die kleine grüne Tür des neuen Fröbel-Kindergartens Marie Curie in Vinn - lange haben sich Einrichtungsleiterin Swantje Eser, Koordinatorin Katharina Stange und ihr Team auf diesen Tag gefreut.

Der Kindergarten bietet verschiedene Themenräume mit viel Platz für künstlerisches Gestalten und zum Handwerken – dies werden pädagogische Schwerpunkte der Einrichtung sein. Zudem strebt die Kita die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ an – womit auch ein Bezug zur Namensgeberin der Einrichtung hergestellt wäre. Besonders freuen werden sich die Kinder über ein Originalteil eines Traktors im Eingangsbereich. Das wunderschön gestaltete Außengelände mit Matschanlage und Bobbycar-Strecke lädt zum Toben und Entdecken ein.

Das Team um Leitung Swantje Eser und Koordinatorin Katharina Stange arbeitet nach den Prinzipien der offenen Pädagogik. „Das bedeutet neben einer konsequent inklusiven Haltung im Team vor allem viel Freiraum für die Kinder. Jedes Kind darf selbst entscheiden, welchen Bildungsbereich es besuchen möchte, ob es lieber an einem musikalischen Angebot teilnehmen, forschen oder sich im Bewegungsraum auspowern möchte – dabei wird es selbstverständlich von unseren Erzieher begleitet und auch immer wieder motiviert und bestärkt, Neues auszuprobieren“, so Swantje Eser.

Als besonderes Plus sieht die Sozialarbeiterin und Erzieherin mit langjähriger Leitungserfahrung ihr multiprofessionelles Team – so arbeitet in der Einrichtung neben staatlich anerkannten Erzieher*innen auch Heilerziehungspfleger und Sozialarbeiter. Viele besitzen zusätzliche Qualifikationen und Talente im musisch-künstlerischen Bereich, die sie mit in die Kita bringen. Sogar eine professionelle Puppenspielerin ist mit an Bord.

Mit viel Liebe zum Detail hat das Team die Räume in den vergangenen Wochen vorbereitet und freut sich nun, so Swantje Eser, „auf viele leuchtende Kinderaugen“. Die ersten Eingewöhnungen starten heute, Kinder aller Altersgruppen werden für die Eingewöhnung Anfang 2021 noch in die Warteliste aufgenommen.