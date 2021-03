Kinderfotos mit Schultüte oder Spielzeug – oft werden sie im hintersten Eck der Festplatte vergessen oder verstauben im Keller. Ab sofort sind sie mehr wert und zwar einmal freien Eintritt in das Grafschafter Museum.

Besucher sind dann mit Terminvereinbarung wieder eingeladen, die Dauerausstellung zu besuchen. Die neue Kabinett-Ausstellung „Bitte lächeln! Moerser Kinder und ihr Spielzeug auf alten Fotografien“ startet schon wenige Tage später am Sonntag, 14. März. Hier zeigt das Museum Bilder von Kindern mit ihren Spielzeugen, alte Klassen- und Einschulungsfotos. Da noch Platz für weitere Erinnerungen ist, startet das Museum die Aktion: Wer entweder ein historisches oder aktuelles Foto von Kindern mit Spielzeug oder vom Einschulungstag für die Ausstellung zur Verfügung stellt, erhält freien Eintritt.

Ab sofort ist das Grafschafter Museum (Dauerausstellung) wieder geöffnet. Aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung erfolgt der Einlass nur mit Terminvereinbarung. Interessierte können Termine telefonisch unter 02841/201 68 200 oder per Mail an grafschafter-museum@moers.de vereinbaren – auch kurzfristig.