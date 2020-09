Abendliche Kontrollgänge gehörten in der Zeit der Oranier auf der Befestigungsanlage um die Stadt zur Routine. Am Freitag, 11. September, können die Teilnehmer bei einer abendlichen Stadtführung dazu die geschichtlichen Hintergründe erfahren.

Bereits 1609 war die Stadt von einem gezackten Ring aus Wallanlage, großem Wassergraben und Bastionen umgeben. Prinz Moritz von Oranien hat das Stadtgebiet zu dieser Zeit regiert. Vertreten wurde er in allen Angelegenheiten von Alexander von Schweichel. Dieser hatte unter anderem die Kontrolle über den Festungsbau. Anne-Rose Fusenig führt, verkleidet als seine Frau Johanna von Schweichel, auf der Befestigungsanlage entlang um die heutige Moerser Altstadt und erklärt währenddessen mehr zur Kulturhistorie. Dabei trifft die Gruppe auf merkwürdige Dinge wie ein Fernrohr und eine Schatzkiste. Was dahintersteckt, klärt sich spätestens beim Abendessen am Ende. Treffpunkt für die Führung „Geheimnisvoller Festungsbau“ ist um 17.30 Uhr an der SCI-Volksschule (Hanns-Albeck-Platz 2).