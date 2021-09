Vier Kulturinseln, spektakuläre Acts, eine Mission: Humor unter die Menschen bringen! Beim legendären ComedyArts Festival ist in diesem Jahr vieles anders und doch altbewährt. Noch bis zum heutigen Sonntagabend laufen die Veranstaltungen in der Innenstadt. Seit Donnerstag versammelt sich in Moers wieder alles, was Rang und Namen hat in der Comedyszene.

Die vier Kulturinseln „Schlosspark“, „Bollwerk 107“, das „Gymnasium Filder Benden“ und der „Schlosshof des Grafschaften Museums“, wurden zu grandiosen Open-Air Spielstätten. Die Besucher können sich ihr eigenes Festivalprogramm zusammenstellen: von der einzelnen Show bis zum viertägigen Marathon.

Zahlreiche Gäste fanden sich auch am gestrigen Samstag beim „ComedyArts Close up Empfang“ im Musenhof ein. Bürgermeister Christoph Fleischhauer oder wie die künstlerische Leiterin des Festivals, Betti Ixkes, ihn ankündigte „The first man of town“, hob in seiner Begrüßung noch einmal die besondere Bedeutung des Humors hervor: „Wir leben in einer Zeit, in der wir erkennen müssen, dass das was immer so selbstverständlich war, nicht immer so ist. Humor trägt dazu bei, diese Dinge von einer anderen, leichteren Seite zu betrachten. Beim Lachen versteht sich jeder. Also, lachen Sie sich gesund!“

Bezaubernde Klänge und knallharte Komik

Wenke Seidel, Geschäftsführerin des Bollwerks 107, blickte noch einmal zurück zum Beginn der Pandemiezeit: „Corona hat uns im März 2020 eiskalt erwischt. Neue Konzepte mussten zur Umstrukturierung des Festivals entwickelt, Veranstaltungen nach draußen verlegt werden. Wir merken deutlich, dass die Besucherzahlen noch nicht so sind, wie sie vorher waren. Die Leute sind vorsichtig geworden.“ Viele Einnahmen würden dadurch wegfallen, aber Hilfsprogramme und unter anderem auch die Unterstützung des Kulturbüros das Festival stützen. Ziel sei es, im kommenden Jahr mit dem Festival wieder in die ENNI-Halle ziehen zu können, mit „einer Halle“ und „einem Publikum“.

Eine besondere Atmosphäre beim Empfang zauberte das Musik-Artistik Duo „Felice und Cortes“ aus Berlin. Singer-Songwriterin Felice und Artist/Musiker Cortes begeisterten gleich zweifach: Felice mit ihrer faszinierenden und ausdrucksstarken Stimme, Cortes durch seine gekonnte Jonglage. Ein atemberaubender Mix, der Herzen öffnet und die Zuschauer mit auf eine phantastische Reise nahm. Beim Empfang am Mittag konnten sich die Gäste schon mal „aufwärmen“, bevor Felice und Cortes ihre magische Geschichte in ihrem „Little Giftshop“ am Abend im Bollwerk erzählten. Nette, kleine Zaungäste gab es auch: Die Kinder vom angrenzenden Spielplatz des Musenhofes schauten gespannt und neugierig zu.

Besondere Löschübung mit der "Feuerwer?" 

Humor vom Feinsten präsentierte Kulturjournalist Stefan Keim. „Humor entspannt, Lachen ist Wellness. Entspannung brauchen wir, hier in Moers gibt es ihn wieder, diesen Humor, der berührt und Leichtigkeit bringt“, schwärmte Keim. Betti Ixkes brachte es abschließend auf den Punkt: „Humor ist ansteckend und gesund. Diese Kombination gibt es sonst nirgendwo“.

Am Samstagnachmittag gab es im Schlosspark noch viele weitere Acts. Die vier Kulturinseln bilden eine Einheit, die fußläufig gut zu erreichen ist. Vom Schlosshof geht’s durch den Park direkt zum Gymnasium Filder Benden, wo auch eine Nachmittagsshow und Abendshow präsentiert wurden.

Auf dem Vorhof des Schlosses fand nach dem Empfang noch eine ganz besondere Löschübung statt. Christian und Malina alias die „Feuerwer?“ begeisterten mit einer einzigartigen Show mit Humor und Herz. Weitere Informationen zu den heute noch stattfindenden Veranstaltungen finden Sie unter www.comedyarts.de und www.bollwerk107.de, dort auch zu den ComedyArts Specials 2021/2022.

