Am Sonntag den 26.09.2021 viel um 10.00 Uhr der Startschuss für die Prämiere der Hunde Beach Party im Schwimmbad Solimare Moers.

Geboten wurde ein Areal für Hunde, welches besser hätte nicht sein können, gerade zu ein Phantasialand für Vierbeiner, neben den drei großen Schwimmbecken, standen den Tieren und deren Besitzer eine Händler und Info Meile und ein mehr als großes Freilaufgehege zur Verfügung. Besonders schön fand ich, dass die Gäste mit einem Begrüßungsgeschenk überrascht wurden.

Die Hunde-Beach-Party wurde auch mit einem sehr schönen Wetter belohnt. Überall im Solimare tummelten sich die Vierbeiner und was sehr bemerkenswert war, der Tag war mehr als Harmonisch, keine Beiß Attacken zwischen den Tieren und keine böswilligen Anfeindungen der Halter, ganz im Gegenteil es war ein wunderschönes und phantastisches miteinander. Frau Sabine Fiausch-Kopperberg und der Chef von Moers Marketing Michael Birr sowie alle Helfer und auch Enni Moers kann zu recht stolz auf dies Event sein.

Auch in der Verkaufsmeile tat sich doch schon einiges, Zwischen Tierschutzverein Moers und Hundehilfe e.V. war auch eine Physiotherapeutin in Ihrem Element und wie wir es sehen war hier der Zulauf echt rege. Zu unserer Verwunderung, haben die Veranstalter an alles gedacht, selbst für den Notfall wurde vorgesorgt, für den Menschen waren Sanitäter des ehrenamtlich arbeitenden Verein für Sanitätsdienste e.V. vor Ort, die sofort eingreifen würden wenn es zu einem Notfall kommen würde, versichert mir ein junger Mann des Sanitätsdienstes. Auf meine Frage hin was die Sanitäter denn machen würden wenn sich ein Hund verletzt, bekam ich die Antwort, dass der Chef des Sanitätsdienstes auch Tierheilpraktiker sei und er für den Fall der Fälle alles dabei habe um sofort auch den Tieren zu helfen, Das ist nicht alltäglich.

Vor Ort trafen wir auch C. Fuchs mit ihrem sechs Monate alten Malinois Thor, dieser wird zum Rettungshund in der Rettungshundestaffel des VFSD e.V ausgebildet. Aber am heutigen Tag sagte uns die angehende Altenpflegerin, soll er Spaß haben denn er ist nicht dienstlich da. Sie stellte uns auch diese wundervollen Fotos zur Verfügung. Diese Bilder Spiegeln wieder, wie viel Spaß so ein Hund auf diesem Event haben kann. Ob im Wasser oder im Freilauf Gehege der Rettungshund Azubi Tohr fühlte sich Klasse, selbst auf so eine Art Trampolin fühlte sich der Vierbeiner zu hause. Das letzte Bild zeigt Thor glücklich aber auch voll ausgepowert.

Bleibt zu hoffen, das die Veranstalter im nächsten Jahr wieder einladen zur Hunde Beach Party 2022, den Hunden würde es Gefallen.