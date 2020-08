Mariá Portugal trifft auf Tubisten Carl Ludwig Hübsch



Der Sommer ist die Open-Air-Zeit, das gilt in diesem Jahr noch viel mehr! Improviser in Residence Mariá Portugal lädt zum zweiten Mal in den schönen Moerser Schlosspark ein, diesmal zusammen mit dem Moerser Kulturbüro.

Sie trifft dort den Kölner Tubisten Carl Ludwig Hübsch. Die beiden sorgten beim Moers Festival bereits für extrem spannende Momente. Mit gebührendem Abstand wird das Treffen am Freitag, 7. August, um 19.30 Uhr im Park hinter dem Schloss stattfinden. Gäste vergessen bitte ihre Masken nicht.

Wiedersehen mit Emilio Gordoa in Duisburg

Ein weiteres Wiedersehen feiern Mariá Portugal und Emilio Gordoa, der Improviser 2019. Dieses findet am Samstag, 29. August, im Duisburger Platzhirsch, Dellplatz 16, statt. Auf der Website gibt es weitere Infos und dazu Hinweise zur Anmeldung: www.platzhisch-duisburg.org.