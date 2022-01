Spannend, informativ, kulinarisch

Die Moerser Stadtführer nehmen ganzjährig Gäste und Einheimische auf eine lebendige Zeitreise durch die ehemalige Grafenstadt mit. Interessierte können in den nächsten Monaten aus 31 unterschiedlichen Themen und 94 festen Terminen auswählen.

„Das ohnehin schon vielfältige Programm konnte in diesem Jahr nochmals erweitert werden: Zeugnisse der Römerzeit, mittelalterliche Befestigungsanlagen oder moderne Stadtentwicklung – dazu das größte Montankunstwerk der Welt.

Einige Rundgänge sind zusätzlich gewürzt mit leckeren Köstlichkeiten“, erläutert Jens Heidenreich, Wirtschaftsförderer der Stadt Moers.



Historie und Köstlichkeiten

Von Klassikern wie der Nachtwächterführung durch die Altstadt oder dem historischen Stadtrundgang bis hin zu Neuheiten wie den Geschichten von Johanna von Schweichel oder den ‚Moerser Häppchen‘ – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Jens Heidenreich freut sich besonders über die kulinarischen Angebote: „Der persönliche Austausch in gemütlicher Atmosphäre bietet Raum für Anekdoten und Geschichten. Die Kombination aus Genuss und Entdeckertour macht nicht nur Spaß, sondern schafft besondere Erlebnisse.“

Neuer Flyer zu Stadtführungsangeboten



Im neuen Jahresprogramm werden insgesamt 18 Gästeführungen in Verbindung mit einer Verköstigung angeboten.

Der jetzt erschienene Flyer listet für die verbleibenden Januartage noch drei Führungen auf. Am Montag, 17. Januar, führt Karl Brand seine Gäste bei Vollmond auf die Halde Rheinpreußen zum Geleucht. Die Tour beginnt um 18.30 Uhr am Clubhaus der Freien Schwimmer, Römerstraße 790 am Baerler Busch, Abzweig "Waldsee". Gute Kondition und festes Schuhwerk sind erforderlich.

Am Sonntag, 23. Januar, lässt Erika Ollefs bei der Nachwächterführung die Geschichten von Moers wieder lebendig werden. Der Rundgang beginnt um 17 Uhr am Denkmal Friedrich I. am Neumarkt.

Die letzte Januarführung startet am Sonntag, 30. Januar, um 11 Uhr am Haupteingang des Moerser Schlosses. Dr. Bernard Schmidt beleuchtet in der Stadtführung "Moers zur NS-Zeit" die dunklen Abschnitte der Moerser Geschichte. Auch in der Grafenstadt gab es überzeugte Nationalsozialisten, ihre Opfer und Orte der Verfolgung. Mutige Menschen leisteten aber Widerstand gegen das Unrechtsregime. Die Spuren finden sich noch heute im Stadtbild.



Weiteres

Der Flyer wird von der Wirtschaftsförderung der Stadt Moers herausgegeben und ist ab sofort in vielen öffentlichen Einrichtungen erhältlich. Alle Führungen sind auch online auf www.moers.de zu finden.

Anmeldungen zu den Führungen nimmt die Stadtinfo, Kirchstraße 27a/b, unter Tel. 02841/882260 entgegen. Für die Teilnahme gilt die 2G-Regel (ein Nachweis ist erforderlich).