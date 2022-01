Diana Petrova Darnea und Denis Ivanov präsentieren am Sonntag, 30.01.22 um 17 Uhr, die Lieder aus ihrer Debüt CD mit Juwelen und Ausgrabungen bekannter und verkannter komponierender Frauen wie Clara Schumann, Alma Mahler, Fanny Hensel Mendelsohn, Pauline Viardot, Eva Dell’Acqua, Elizaveta Kochubej, Antonina Rostovskaya, Isabelle Aboulker. Manche dieser Frauen standen ein Leben lang im Schatten ihrer Männer, Väter oder Brüder. Anderen war es zu Lebzeiten gesellschaftlich nicht vergönnt, den Ruhm zu erlangen, der ihnen eigentlich gebührt. Diese Sammlung von Elegien, Dichtungen und Liedern hilft den ZuhörerInnen, das Talent dieser Meisterinnen ihres Fachs neu wieder zu entdecken. Das Projekt wurde durch NRW Künstlerstipendium gefördert.

Diana Petrova gehörte als Solistin zum Ensemble des “Musiktheater Im Revier” und gastierte in der Schweiz am Theater Biel-Solothurn, an der “Opéra de Fribourg“, am “Classic Openair Solothurn” sowie an den “St. Galler Festspielen“. Laut einer Kritiker-Umfrage der WAZ Mediengruppe wurde Diana Petrova für ihre Rolle als Zerbinetta in „Ariadne auf Naxos“ unter den „besten Nachwuchssängerinnen“ geführt.

Die Anmeldung können Sie immer bis Freitagmittag in der Woche des Konzertes per E-Mail (farah.otten@ekir.de) oder telefonisch beim Gemeindebüro (02841/74177) vornehmen. Es gilt die 2G-Plus-Regel, auch Geboosterte bitten wir, sich testen zu lassen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Einlass ist ca. 15 Minuten vor Konzertbeginn.