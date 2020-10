Ab dem 1. November 2020 übernimmt Pfarrer Jens Storm die Vakanzvertretung in der Ev. Kirchengemeinde Moers-Asberg. Am 15. November wird er sich offiziell im Gottesdienst in der Ev. Kirche, Drusustraße 5, um 11 Uhr vorstellen.



„Der Glaube an Christus ermöglicht ungeahnte Kräfte, die es leichter machen, den eigenen Lebensweg zu meistern. Als Pfarrer kann ich Menschen von der Geburt an begleiten, trösten und stärken. Da ich das professionell machen will, habe ich mich nach dem Abitur für das Theologiestudium entschieden.“ Studiert hat er an den Universitäten in Bochum, Bonn und Wuppertal. Sein Vikariat hat er in Essen-Überruhr und seinen Probedienst in Mülheim-Speldorf absolviert. In Moers wird er nicht nur in der Ev. Kirchengemeinde Moers-Asberg tätig sein, sondern auch Aufgaben im Kirchenkreis Moers übernehmen.

„Ich freue mich auf die Gemeinde und den Kirchenkreis. Die ersten Wochen werde ich mich den verschiedenen Gruppen und bei Gemeindegliedern vorstellen“, sagte der 31-Jährige. „Und ich freue mich auf die Gottesdienste in der schönen Kirche.“ Ihr hat er auf seinem Instagram-Account bereits ein kleines fotografisches Denkmal gesetzt. Am 29. November wird er dort zum ersten Mal selbst predigen.