Moerser Geschichte erleben

Die Nachtwächterführung eröffnet die Reihe der Gästeführungen in diesem Jahr. Sie findet am Freitag, 7. Januar, um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist am Denkmal von König Friedrich I. auf dem Neumarkt.

Gästeführerin Erika Ollefs erzählt in typischer Gewandung Wissenswertes aus der Zeit, als Moers noch eine befestigte Stadt war. Dieser besondere Berufsstand musste früher nicht nur die Tore der Stadt öffnen und schließen, sondern auch nachts in den Gassen nach dem Rechten sehen.

Diese Führung ist das nächste Mal am Sonntag, 23. Januar, um 17 Uhr zu erleben.

Infos zur Teilnahme

Verbindliche Anmeldungen zu den Führungen nimmt die Stadtinformation entgegen: Kirchstraße 27a/b, Telefon 02841/88226-0. Die Teilnahme kostet pro Person und Führung sechs Euro.

Für die Teilnahme gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen. Ein Nachweis ist erforderlich.