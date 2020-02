In diesem Jahr wird die oranische Befestigungsanlage um die Altstadt von Moers 400 Jahre alt. Gerne sprechen die Moerser in diesem Zusammenhang auch vom „Wall“.

Moers. Das Jubiläum ist für die Gästeführerin Anne Fusenig ein Grund, die Befestigungsanlage intensiv zu erkunden. Sie bietet erstmals am Samstag, 29. Februar, um 16 Uhr den Rundgang „Merkwürdige Dinge auf dem Wall – beim abendlichen Kontrollgang“ an.

Merkwürdige Dinge auf dem Wall

Start ist vor dem SCI:Moers/Volksschule, Hanns-Albeck-Platz 2. Prinz Moritz von Oranien, der von 1601 bis 1625 Regent von Moers und der Grafschaft war, beauftragte seinen Lehrmeister Simon Stevin mit der Aufgabe, Moers neu zu befestigen. Er entwarf die Pläne für eine völlig neue Generation der Stadtbefestigung, deren sternförmige Anlage auf die Verteidigung mit schwerer Artillerie ausgerichtet war. In mühevoller Arbeit erfolgte damals in 20 Jahren der Bau der oranischen Befestigungsanlage. Nach der Fertigstellung im Jahr 1620 hat sie Moers vor Hochwasser und Feinden geschützt. Kontrollen waren bereits beim Bau wichtig, damit die Wälle genau nach den Angaben der Pläne errichtet wurden.

Jetzt - nach 400 Jahren - steht wieder ein Kontrollgang an. Anne-Rose Fusenig führt als „Johanna von Schweichel“, in Vertretung ihres Mannes den Kontrollgang durch. Dabei entdeckt sie viele merkwürdige Dinge auf dem Wall.

Gefüllte Schatzkisten

Da befinden sich ein Fernrohr, eine gefüllte Schatzkiste und viele Dinge mehr, deren Rätsel zu lösen sind. Am Ende des Rundgangs wartet ein deftiger Schmaus auf die Teilnehmer. Die Führung wird wegen des Jubiläums nur in diesem Jahr angeboten. Gruppen können die Führung auch zu individuellen Wunschterminen buchen. Feste Führungstermine im ersten Halbjahr: Donnerstag, 5., Freitag, 20., und Freitag 20. März, jeweils 17 Uhr, Donnerstag, 2., und Freitag, 24. April, jeweils 18 Uhr, Donnerstag, 7., und Freitag, 22. Mai, jeweils 18.30 Uhr sowie Donnerstag, 4. Juni, 19 Uhr.

Anmeldungen: Stadtinfo/Moers Marketing, Kirchstraße 27a/b, Telefon 0 28 41 / 88 22 6-0. Weitere Informationen auf der Internetseite www.moers.de.