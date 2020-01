Tango trifft Romantik: Werke von Piazolla und Brahms sind am Sonntag, 16. Februar, um 11 Uhr beim Kammerkonzert des Cellisten Marc Froncoux und des Pianisten Manfred Schmidt zu hören.

Es findet im Rahmen der städtischen Konzertreihe im Kammermusiksaal des Martinstifts (Filder Straße 126) statt. Der Solocellist der „Deutschen Kammerphilharmonie Bremen“ und der in Berlin lebende Pianist präsentieren eine spannende Gegenüberstellung: Neben den südamerikanischen Klängen des argentinischen Bandoneonspielers und Komponisten Astor Piazzolla erklingen die beiden hochromantischen Cellosonaten von Johannes Brahms. In diesem reizvollen Kontrast wird die enorme Ausdrucksmöglichkeit und Variabilität des Violoncellos in seiner ganzen Bandbreite erlebbar.