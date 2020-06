Die Karten waren verkauft, das Programm geprobt, die Buffetlisten geschrieben. Da fiel leider auch das Martinstift in den „Coronaschlaf“ und enttäuschte all die, die sich am Sonntag, 29. März, auf einen schönen unterhaltsamen Vormittag mit Jazz-Musik und kulinarischen Leckerbissen gefreut hatten.

Der Inner Wheel Club Moers und die Moerser Musikschule hatten für den Tag erneut eine Benefizmatinee geplant. Die Erlöse waren für den Förderverein der Musikschule gedacht. „Dass die meisten von den potenziellen Gästen auf die Rückerstattung der Eintrittskarten verzichteten und somit die Präsidentin Evelyn Cillis dem Förderkreis der Musikschule trotz Ausfall die stolze Summe von 1.400 Euro übereichen konnte, freut mich sehr“, erklärt Musikschulleiter Georg Kresimon. Zusammen mit Thomas Klecha-Faure, der mit dem Moerser Jazz Quartett den Vormittag musikalisch gestaltet hätte, plant er nun den Aufbau einer Musikproduktion in der Musikschule.