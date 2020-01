„Voicemail“, ein gemischtes, vierstimmiges Vokalensemble, gegründet 2009, hat gerade sein zehnjähriges Jubiläum mit einem ganz besonderen Konzert gefeiert, dass nun noch einmal in der Stadtkirche zu hören und zu erleben sein wird.

Um zum Zehnjährigen „keine Langeweile aufkommen zu lassen“, werden die rund 20 Sänger Bekanntes und Beliebtes mit neuem Repertoire kombinieren, darunter Disney-Filmmelodien, moderne Pop-Hits, ein Beatles-Medley und unvergessliche Titel der 60er Jahre. Ein breitgefächertes Programm aus der Gründungszeit des Chores mit „From a distance“ und „Halleluja“, mit Titeln aus dem neuen Programmen wie „California dreaming“ oder „Let the sun shine“, bevor ein ausführliches Medley die Zeit der Beatles wiederaufleben lassen wird.

Film und Musical Melodien werden folgen, darunter aus dem Musical-Filmdrama „Prince of Egypt“, das die Geschichte von Moses erzählt, der Hit „When you believe“, bevor es dann mit Klassikern wie „Moon River“, „Super Trouper“ und vor allem mit Freddy Mercury, mit seiner „Bohemian Rhapsody“ so langsam dem Ende zugeht. Es wird empfohlen, sich rechtzeitig auf den Weg zumachen, um noch einen Platz zu bekommen.

Gespielt wird am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr in der Stadtkirche. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird, wie immer, um eine freiwillige Spende für die Künstler gebeten