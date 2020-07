Das macht sie mit links: Künstlerin Ulrike Martens zeichnet Zitronenfalter, Quaakdips, Garnölen und andere Wortspiele mit ihrer linken Hand, obwohl sie Rechtshänderin ist.

In einem Workshop am Donnerstag, 27. August, von 19.30 bis 22 Uhr erklärt sie den Teilnehmern, wie auch sie eigene Wortspiel-Bilder zeichnen – ob mit links oder rechts ist allen selbst überlassen. „Mit der linken Hand komme ich am besten an meinen Humor-Nerv heran“, erklärt die Künstlerin augenzwinkernd. Sie lädt Zeichenanfänger und Kreative ein, beim „Skribble Gebibble“ den eigenen Humor-Nerv zu entdecken. Wortzusammensetzungen werden hier wörtlich genommen und zu Papier gebracht - genauer gesagt mit Arcylfarbe und verschiedenen Zeichenstiften auf eine Leinwand gebracht. Die Moerser Künstlerin präsentiert ihre Arbeiten derzeit in der Sonderausstellung „NÖ! Verrückte Wortwelten in Bildern“ im Grafschafter Museum.