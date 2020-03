Bereits seit zwölf Jahren existiert die Musikgruppe "The 12 Tenors". Zu diesem Jubiläum gibt es ein Konzert am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr im Kulturzentrum Rheinkamp.

Die Sänger feiern gemeinsam mit ihrem Publikum und versprechen ein neues Bühnenbild und neue Songs. Das Repertoire reicht von klassischen Arien über Operetten und Balladen bis hin zu Rock-und Pophymnen. Die Gruppe wird begleitet von einer Band und umrahmt von einer Lichtshow.

Karten gibt es im Vorverkauf ab 32,90 Euro (Sitzplatz) inklusive VVK-Gebühren (erhöhte Abendkassenpreise) in Moers in der Stadtinformation, Telefon 02841/882260 sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Im Internet unter www.eventim.de oder www.adticket.de.