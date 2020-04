Im Autobahnkreuz Moers saniert die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld auch in der nächsten Woche die Verbindungsfahrbahnen zwischen den Autobahnen A40 und A57.

Die Fahrbahnen erhalten eine neue Asphaltdecke. Hierfür werden die Verbindungen gesperrt und der Verkehr über benachbarten Anschlussstellen umgeleitet. Die stark zurückgegangene Verkehrsbelastungen lassen zur Zeit eine günstigere und effektivere Bauzeit auch unter der Woche zu.

Von Dienstag (14. April) bis Donnerstag (16. April) sind folgende Verbindungen gesperrt auf denen gearbeitet wird:

- von der A40 aus Richtung Venlo kommend zur Anschlussstelle Moers

- von der A40 aus Richtung Essen kommend auf die A57 in Richtung Nijmegen

- von der A57 aus Richtung Köln kommend auf die A40 in Richtung Essen und zur Anschlussstelle Moers

In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstag (14. bis 16. April) zwischen 17 Uhr und 7 Uhr ist die Verbindung von der A57 aus Richtung Köln kommend zusätzlich auch in Richtung Venlo gesperrt.

Im Anschluss an die vorgenannten Sperrungen werden von Donnerstag (16. April) bis Sonntag (19. April) die letzten Abschnitte auf folgenden Verbindungen unter Sperrungen bearbeitet:

- von der A40 aus Richtung Venlo kommend auf die A57 in Richtung Köln und Nijmegen und zur Anschlussstelle Moers

- von der A40 aus Richtung Essen kommend auf die A57 in Richtung Köln

- von der A57 aus Richtung Nijmegen kommend auf die A40 in Richtung Essen und Venlo und zur Anschlussstelle Moers

In der Anschlussstelle Moers kann von Dienstag (14. April) bis einschließlich Sonntag (19. April) nicht auf die A40 in Richtung Venlo und somit auch nicht zur A57 in Richtung Köln und Nijmegen gefahren werden.

Da einige Arbeiten trockenes Wetter brauchen können sich kurzfristig Verschiebungen ergeben. Die Autobahnniederlassung investiert aus Bundesmittel rund 1,7 Millionen Euro für die Sanierung des Autobahnkreuzes.