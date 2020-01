Halbzeit beim Videowettbewerb „Knete für die Fete“. Nach dem zweiwöchigen Online-Voting steht das Zwischenergebnis fest: 996 YouTube-Likes bekam der Kurzfilm des Gymnasiums Adolfinum und liegt damit auf Platz zwei. Dicht gefolgt vom Clip des Julius-Stursberg-Gymnasiums Neukirchen-Vluyn mit 679 Likes. In der Zuschauergunst ganz vorne ist der Beitrag der Xantener Marienschule (1.581 Likes), Platz vier belegt das Video des Amplonius-Gymnasiums (204 Likes).

Hoffnung auf Gesamtsieg?

Sowohl die Moerser als auch die Neukirchen-Vluyner Schüler können sich noch Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen, denn die Platzierungen des Online-Votings tragen nur zur Hälfte des Endergebnisses bei. Jetzt erwarten alle mit Spannung den Entscheid der Jury. Der gehören Entertainer Markus Grimm, Manuel Kutz (MAP-Festival), Christian Schürmann (Freefall), Verena Witthaus (Zero-Kommunikation), Mark Bochnig (Kinder- und Jugendbüro) und Sparkassenchef Giovanni Malaponti an. Die Platzierungen aus dem Voting und der Jury-Liste werden zusammengerechnet und entscheiden letztlich über die Vergabe der Geldpreise von 1.000, 750 und 500 Euro.

Feierliche Siegerehrung

Die Sparkasse am Niederrhein hat die jungen Filmemacher zur feierlichen Siegerehrung für Donnerstag, 6. Februar, um 18 Uhr in den Heinrich-Goldberg-Saal in Neukirchen eingeladen. Zunächst sind alle Filme auf großer Leinwand zu sehen, bevor die Laudatoren den siegreichen Teams die Geldpreise überreichen.

Noch abstimmen!

Insgesamt wurden die vier Videos bisher rund 25.000 Mal angeschaut und sind weiterhin auf dem YouTube-Kanal der Sparkasse am Niederrhein zu sehen. Einfach die Playlist „Knete für die Fete 2020“ auswählen.