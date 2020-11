Die Adventszeit rückt näher und näher. Die stimmungsvolle Zeit, die uns daran erinnert, dass Weihnachten nicht mehr fern ist. Eigentlich Wochen der Besinnung, Ruhe und Gemütlichkeit, die man im Kreise der Familie verbringt oder in denen man den Weihnachtsmarkt besucht. Eigentlich. Wenn da nur nicht Corona wäre! Die Pandemie, die uns fast das ganze Jahr über zu mehr Vorsicht und Einschränkungen zwingt. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, ist diese „heile Welt“ aufgrund der Kontaktbeschränkungen für viele Menschen undenkbar und traurig. Doch die Krise sollte uns nicht in die Knie zwingen. Was meinen Sie? Wie gestalten Sie Ihre Adventszeit? Haben Sie schöne Ideen oder Tipps, um sich auch trotz Corona eine angenehme Zeit zu gestalten? Vielleicht backen Sie gerne, basteln, dekorieren Ihr Heim weihnachtlich, räumen auf oder schreiben schon mal die Wunschzettel für das Christkind. Lassen Sie es uns wissen! Schreiben Sie uns Ihre Ideen mit Ihrem Namen und Ihrer Rufnummer sowie dem Stichwort „Adventszeit mit Corona“ an unsere Mailadresse redaktion@wochenmagazin-moers.de Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Vorschläge!