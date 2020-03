Die Zahl der Darmkrebsneuerkrankungen im Jahr beträgt in Deutschland rund 60.000. Das Kolorektalkarzinom ist damit nach einer Statistik von Krebsexperten die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen und die dritthäufigste bei Männern. Jährlich sterben allein in Deutschland 24.317 Menschen an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Dabei kann man kaum einer anderen Krebsart so leicht vorbeugen. „Durch Vorsorge und Früherkennung könnten nahezu alle Darmkrebsfälle verhindert oder geheilt werden“, so Dr. Christoph Vogt, Chefarzt des Zentrums für Innere Medizin und Leiter des Darmzentrums, „leider nehmen immer noch zu wenig Menschen die extrem wichtige Darmkrebsvorsorge in Anspruch.“ Die Experten des Darmzentrums am St. Josef Krankenhaus laden am Mittwoch, 4. März, von 16 bis 18 Uhr zum 11. Moerser Darmtag ins Bistro Auszeit im St. Josef Krankenhaus ein.

Verstopfung, Juckreiz, Blutungen

Hier geht es nicht nur um das wichtige Thema Darmkrebs, sondern auch um Verstopfung, Inkontinenz, Juckreiz und Blutungen. Dr. Karen Harmsen, Oberärztin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, informiert über Ursachen und Therapie. Eine Operation sei unter anderem erst dann notwendig, wenn die jeweilige Erkrankung nicht durch zum Beispiel endoskopischer Polyabtragung, Ernährungsumstellung oder Medikamente behandelt werden könne. Ist die Gesundheit gefährdet oder die Lebensqualität des Betroffenen eingeschränkt, sei eine Darm-OP notwendig und unvermeidlich.

Moderne Darmchirurgie

Die moderne Darmchirurgie ist Thema des Vortrags von Dr. Marc Alexander Renter, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und stellvertretender Leiter des Darmzentrums.

Darüber hinaus erhalten die Besucher Tipps zur Ernährung. Ein Informationsstand der Selbsthilfegruppe der ILCO Niederrhein rundet das umfangreiche Programm ab. Die Veranstaltung ist übrigens kostenlos.