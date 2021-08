Das nächste Asberger Oktoberfest

soll unbeschwert stattfinden



Das Oktoberfest in Asberg muss um ein weiteres Jahr auf den 7. und 8. Oktober 2022 verschoben werden. Grund dafür ist weiterhin die unsichere Corona-Lage. Im nächsten Jahr sollen dann alle Gäste im neuen Sportpark in Asberg begrüßt werden.

Karten behalten ihre Gültigkeit

„Eine Veranstaltung wie das Oktoberfest funktioniert nicht auf Abstand, mit begrenzter Personenzahl und mit Mund-Nasen-Schutz. Die Besucher wollen ausgelassen schunkeln und tanzen“, so der Erste Vorsitzende der Asberger Bürgergemeinschaft Frank Eichholz. Die Karten, die bereits für die diesjährige Veranstaltung gekauft wurden, behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Wer am Termin in 2022 nicht teilnehmen kann, kann die Bestellung mit Angabe seiner Bankverbindung per E-Mail an frank_eichholz@t-online.de stornieren.

Bislang haben nur Wenige von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. So ist die Samstagsveranstaltung nach wie vor ausverkauft. Für den Freitagabend sind noch Karten online über moers-asberg.de zu haben.

Preiserhöhung ist nicht zu verhindern

Es können im nächsten Jahr die Eintrittspreise aus 2020 leider nicht mehr gehalten werden, weil die Kosten für Getränke, Essen, Technik und Musik allgemein gestiegen sind. Daher wird bei den Veranstaltungen eine Kostenabdeckung fällig werden.

Wie diese aussieht, wird seitens des Veranstalters noch frühzeitig angekündigt. Den letzten Fassanstich zum Asberger Oktoberfest gab es am 5. Oktober 2019. Die Verantwortlichen hoffen, im nächsten Jahr wieder regulär feiern zu können.