Eine halbe Stunde zwischen Hoffen und Bangen erlebten die Teilnehmer beim feierlichen Finale von „Knete für die Fete“ im Heinrich-Goldberg-Saal der Sparkasse am Niederrhein in Moers. Doch als Laudator Manuel Kutz die Realschülerinnen aus Xanten zu Siegern des Videowettbewerbs erklärte, war die Freude riesengroß.

Online-Voting und Jury-Entscheid

Nach Online-Voting und Jury-Entscheid belegten das Gymnasium Adolfinum Moers und das Julius-Stursberg-Gymnasium Neukirchen-Vluyn mit der gleichen Punktzahl den zweiten Platz. „Dafür gibt es jeweils 750 Euro“, sagte Sparkassenchef Giovanni Malaponti. Über einen Trostpreis von 100 Euro freuten sich die Schüler des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums.

Spannende Räuberjagd

Bei der sechsten Staffel von „Knete für die Fete“ konnte sich erstmals eine Realschule gegen die Gymnasien aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse am Niederrhein durchsetzen. Woran das lag, brachte Manuel Kutz auf den Punkt: „Euer Video erzählt in nur zwei Minuten eine spannende Räuberjagd und stellt zugleich eure Schule unterhaltsam vor – besser geht’s nicht.“ Alle Videos sind auf dem YouTube-Kanal der Sparkasse am Niederrhein zu sehen.