Veröffentlichung der Weihe im OrginalWeihe Termin öffentlich durch "Erzbischof Thomas Andrews der SKK/KKD" bekannt gegeben.

Nun ist es Amtlich, die nicht anerkannte Kirche die sich selbst "selbständige Katholische Kirche und Keltisch Katholische Kirche nennt, hat offiziell am 16.10.2021im Internet bekannt gegeben, dass Mustafa Münster bzw. Mustafa Balkan am 20.11.2021 in der St. Bonifatius Kapelle durch Erzbischof. Thomas Andrews im Generalvikariat Nieder Beisheim (Hessen) zum Priester geweiht werden wird. Auch bekennt sich nun auch öffentlich Mustafa Balkan zu dieser Grupierung (Orginalveröffentlichung am Schluss)

So schreibt es zumindest der "Erzbischof" und Mustafa Münster bzw Mustafa Balkan dieser nicht anerkannten Gemeinschaft, Kirche kann man dies wohl kaum nennen, denn einen päpstlichen Auftrag hat dieser Erzbischof nicht, auch ist diese Kirche keine Person des öffentlichen Rechts oder von einer anderen anerkannten Stelle ermächtigt oder sogar aufgenommen. Wunderlich ist daher das der Kampfsportmeister der zuvor schon in anerkannten Kirchen war, sich nun entschieden hat, hier mit zu spielen, dies schrieb er ebenfalls am 16.10.2021 in dieser Veröffentlichung. Man sollte voraussetzen das jemand der eine Kampfsportschule Betreibt und mit Kindern und Jugendlichen Arbeitet, sich nicht einer solchen Gemeinschaft anschließt zum Schutze seiner Schüler. Hier möchten wir bitten dies nicht Falsch zu verstehen, wir bezichtigen niemanden der Straftat oder der gleichen, nur Anerkannt ist diese Kirche nicht, die Videos und Veröffentlichungen mehr als Deletantisch, da kommt der Gedanke von Schutz gegenüber Jugendlichen nicht ganz grundlos.

Der sogenannte Gottesraum den Sie auf das veröffentlichte Bild dieser "Kirche" sehen, sagt ja nun alles!

In diesen Räumlichkeiten wird auch die sogenannte Weihe des Kampfsportmeisters Münster stattfinden.

Besorgniserregend finde ich in der Veröffentlichung der "Kirche" die Passage, das Mustafa Münster eine Gemeinde aufbauen muss und hier wird auch ganz Klar von Kinder und Jugendlichen im Bereich Seelsorge geschrieben, auch Mustafa Münster schreibt hier das Gott ihm die Gabe verliehen hat, mit Kinder und Jugendlichen in der Seelsorge zu arbeiten.

Dies ist für die obskure "Kirche" ein Glücksfall, denn der Kampfsportmeister trainiert ja Kinder und Jugendliche, aber wollen diese auch missioniert werden ?

Es gibt nicht um sonst Gremien wie zum Beispiel der Sektenbeauftragte der Evangelischen Kirche, der sich solche Zusammenschlüsse die sich als Verein formiert haben ansieht um Gefährdungen aus zu schließen.

Nun im Fight Camp zumindest stehen alle Zeichen nun auf Kirche und zwar Katholische Kirche im weitesten Sinne.

Nun bleibt ab zu warten, ob Mustafa Münster nach dem er geweiht ist, eine Gemeinde aufbauen kann, sicherlich können auch Mitglieder seines Kampfsportverein zu ihm wechseln, aber wer geht aus einer Anerkannten Kirche raus und wechselt zu einem Verein ?

Schwierig wird es alle mal werden im Fight Camp, sehr viele Schüler (Kids) sind Muslime und wir denken das hier der Wechsel zur "Kirche der selbstständig Katholischen Kirche" mit nicht sehr viel Wohlwollen betrachtet wird, geschweige denn das die Eltern die in der Ausschreibung des sogenannten Erzbischof beschriebene Kinder und Jugendseelsorge akzeptieren werden. Aber wir denken wenn die Eltern dem Treiben mit offenen Augen begegnen wird hier auch nichts passieren denken wir.

Bekanntgeworden ist auch, dass Mustafa Münster nach Bekannt werden seiner bevorstehenden Weihe aus den Diensten der Krisenintervention/ Notfallseelsorger vor Ort entlassen wurde per Eilbeschluss, hier sagte der Leiter des Dienstes, dass die Wege sich trennen mussten, da keine Basis für ein gemeinsames Handeln mehr vorhanden ist. Derzeit sei Herr Münster noch im Besitz der Dienstkleidung des Vereines, diese wird aber eingezogen.

Beleuchten wir einmal den "Erzbischof der SKK"

Dieser wurde von einem Seminaristen aus Paderborn der sein Studium abgebrochen hatte, aufgrund seines Bekenntnisses das er Homosexuell sei,geweiht. Aber wie geht das ?

Leider stellt Homosexualität in der römischen Kirche ein Problem da, so das der Seminarist kein Priester werden konnte. So ging der Seminarist in die unabhängige Katholische Kirche erhielt eine Priesterweihe und kurz darauf seine Bischofsweihe, er richtete sich ein Gartenhäuschen ein, in dem er Messe und Weihen abhalten konnte und Weihte dort eben diesen Herrn Thomas Andrews zum Priester, dieser verlies dann allerdings die unabhängige Katholische Kirche und zog zur Keltischen Kirche dort wurde er von zwei sehr zwielichtigen Gestalten zum Bischof geweiht ebenfalls standesgemäß im Wohnzimmer der Wohnung. Gegen einen dieser Bischöfe existiert sogar eine Warnung des Bischöflichen Ordinariat. Nun übernahm Thomas Andrew die KKD da der Betreiber in Ruhestand gehen wollte und führte die selbstständig Katholische Kirche mit der Keltischen Kirche in Deutschland zusammen. Zur Zeit geschätzte Kirchenanhänger ca.10 Erwachsene.

Nach Außen wird natürlich der Anschein erweckt es seien Gläubige und Priester vorhanden nun dem ist halt nicht so. Demnach ist in dieser "Kirche" Keiner der Akteure ein richtiger Pfarrer noch ein richtiger Bischof geschweige denn ein Erzbischof, so das Fazit nach dem Gespräch mit dem Bistum Essen. Ich hoffe das man hier diese Gruppe im Auge behalten wird.

Wir werden an dieser Geschichte dran bleiben und vielleicht berichten wir auch von der Priesterweihe von Mustafa Münster live aus dem Ordinariat des "Erzbischofs"

